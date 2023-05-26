Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzeyli, iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 (Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

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İstanbul: Parçalı bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 29

Antalya: Parçalı bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 (Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32