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Gündem Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Gündem

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 08:03:00 -
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar Van'ın güneyi ve Hakkari'de zaman zaman kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde olması beklenirken, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Muş’ta 7, Van’da 10 ve Bitlis’te 8 ve Hakkâri’de 4 derece olması beklenmektedir” denildi.

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