Meteorolojiden "kuvvetli yağış" uyarısı
ANKARA (AA) - Denizli'nin güneyi ile Burdur'un batı ilçelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Denizli'nin güneyi ile Burdur'un batı ilçelerinde yerel olarak akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.