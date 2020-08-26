  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meteorolojiden "kuvvetli yağış" uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden "kuvvetli yağış" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 15:23:15 -
Meteorolojiden "kuvvetli yağış" uyarısı

ANKARA (AA) - Denizli'nin güneyi ile Burdur'un batı ilçelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Denizli'nin güneyi ile Burdur'un batı ilçelerinde yerel olarak akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hulki Cevizoğlu: Atatürk doktorlar tarafından öldürüldü
Gündem

Hulki Cevizoğlu: Atatürk doktorlar tarafından öldürüldü

Gazeteci Dr. Hulki Cevizoğlu katıldığı televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk'ün hasta yatağında doktorlar tarafından öldürüldüğünü id..
Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı
Gündem

Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı

Türkiye'nin bölgede giderek yükselen gücü ve etkisi dünya basınında endişeyle karşılandı. Savunma sanayinde büyük bir ivme yakalayarak şahla..
Atatürk istismarında son rezalet: 3 bin liralık emzik
Gündem

Atatürk istismarında son rezalet: 3 bin liralık emzik

Yılmaz Özdil’in 2 bin 500 liraya sattığı “Mustafa Kemal” kitabından sonra şimdi de üzerinde Atatürk imzası ve izindeyiz yazısı bulunan bebek..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı