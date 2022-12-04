Meteorolojiden kritik uyarı... Kar ve yağmur etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Aralık Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerin yağmurlu olacağı tahmin edilirken ülkenin doğusunda kar yağışı etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Artvin kıyıları, Iğdır ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Van'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR 5°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 7°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 8°C, 18°C
Az bulutlu ve açık