Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor!

Yeni haftanın hava durumu raporu belli oldu. Türkiye yeni haftada Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre iç ve doğu bölgelerinde hava sıcaklıkları 8 - 12 derece arasında azalacak.

Salı ve Çarşamba gününe dikkat!

Ankara'da salı günü sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenilen yağışın zamanla karla karışık yağmura döneceği ve akşam saatlerinden itibaren çarşamba günü sabah saatlerine kadar kar yağışı şeklinde devam edeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasıyla gecenin en düşük sıcaklıklarının çarşamba sabahı sıfırın altında 3, perşembe sabahı ise sıfırın altında 9 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da 24 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra başlaması beklenilen yağışın zaman zaman kuvvetlenerek yağmur şeklinde olması, hava sıcaklığının azalmasıyla önce kentin yüksek kesimlerinde, zamanla il genelinde karla karışık yağmur, çarşamba günü ise aralıklarla hafif kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Pazartesi günü 14 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığının çarşamba ve perşembe günleri, 1-2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de de sadece salı günü yağmur ve sağanak, diğer günlerde ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaki düşüşler, İzmir ve Kıyı Ege'de de hissedilecek.

Meteoroloji uzmanı uyardı

Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada salı günü yoğun kar yağışının beklendiğini söyledi. Kadıoğlu, " Vay vay! 850 mb soğuma tam kıvamında. Böyle devam ederse Salı günü öğlenden sonra kar topu da oynayabiliriz. Salı günü derste sonra vın eve. Akşam trafiğini düşünmek bile istemem... Ptesi dosyaları, vb. alın Salı günü evden çalışın. Benden söylemesi" ifadelerini kullandı.