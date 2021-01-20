  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meteorolojiden kritik uyarı
Aktüel

Meteorolojiden kritik uyarı

Doğu Karadeniz ile Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde yarın karla karışık yağmur ve kar yağışı, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 19:41:00 -
Meteorolojiden kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ajanslar son dakika geçti! Libya'dan üzen haber
Dünya

Ajanslar son dakika geçti! Libya'dan üzen haber

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az..
Bakan Akar duyurdu: Çok önemli gelişmeler olacak
Gündem

Bakan Akar duyurdu: Çok önemli gelişmeler olacak

Irak'a yaptığı resmi ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önümüzdeki dönemde Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil..
CHP Davutoğlu medyasına çıkarma yaptı!
Siyaset

CHP Davutoğlu medyasına çıkarma yaptı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nun başını çektiği CHP heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay