  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meteoroloji'den kritik sağanak uyarısı
Aktüel

Meteoroloji'den kritik sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevre illerde bugün ve yarın yağış beklendiğini açıkladı. Trakya, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 18:01:00 -
Meteoroloji'den kritik sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Balıkesir'in kuzey ve batı ilçeleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde de çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ve rüzgarda durum

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olması öngörülüyor. Rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Trakya'da başladı

Uyarının ardından Trakya'da yağış başladı. Hava sıcaklığının 5 dereceye düştüğü Kırklareli ve Tekirdağ'da rüzgar ile etkili olan yağış, Edirne'de çiseleme şeklinde devam ediyor.

Kırklareli kent merkezinde sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri birikinti olan yerlerde taşkın yaşanmaması için rögar kapaklarını açarak temizlik çalışması yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı kişiler şemsiyeleriyle, bazıları kaldırımlarda saçak altında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Tekirdağ'da yağış zaman zaman etkisini artırıyor. Yağış nedeniyle Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

İşte beş günlük haritalı hava durumu raporu...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 22 yıl önce televizyondaki konuşması ortaya çıktı
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 22 yıl önce televizyondaki konuşması ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan ve protestoların hedefi haline gelen Prof. Dr. Melih Bulu'nun ..
Kritik ziyaret sonrası Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yle ittifak açıklaması
Siyaset

Kritik ziyaret sonrası Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yle ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzha..
Gündeme bomba gibi düştü! Akşener'e 'Adaylıktan çekil' telefonu
Siyaset

Gündeme bomba gibi düştü! Akşener'e 'Adaylıktan çekil' telefonu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 15 gün kala muhalefetten bir ismin kendisini arayar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay