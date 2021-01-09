Meteoroloji'den kritik sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Balıkesir'in kuzey ve batı ilçeleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde de çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ve rüzgarda durum

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olması öngörülüyor. Rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Trakya'da başladı

Uyarının ardından Trakya'da yağış başladı. Hava sıcaklığının 5 dereceye düştüğü Kırklareli ve Tekirdağ'da rüzgar ile etkili olan yağış, Edirne'de çiseleme şeklinde devam ediyor.

Kırklareli kent merkezinde sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri birikinti olan yerlerde taşkın yaşanmaması için rögar kapaklarını açarak temizlik çalışması yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı kişiler şemsiyeleriyle, bazıları kaldırımlarda saçak altında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Tekirdağ'da yağış zaman zaman etkisini artırıyor. Yağış nedeniyle Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

İşte beş günlük haritalı hava durumu raporu...