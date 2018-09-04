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Meteorolojiden kesin yağış uyarısı! Yarın geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış olduğu açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın yarından itibaren etkisini göstermeye başlayacağını belirtti.

04 Eylül 2018 Salı 12:27
Meteorolojiden kesin yağış uyarısı! Yarın geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın (05.09.2018 Çarşamba) batı bölgelerimizden başlayarak, Perşembe günü iç kesimler, Cuma günü ve hafta sonu ise doğu bölgelerde 4 – 10 derece azalacağı ve hava sıcaklığının Eylül ayı normalleri seviyesine, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Bugün (04.09.2018 Salı) ülkemiz genelinde hava parçalı ve az bulutlu olup, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 – 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın (05.09.2018 Çarşamba) yurdumuzun kuzeybatı kesimlerden başlayarak yağışlı bir sistemin etkisine gireceği; Marmara ve Batı Karadeniz’in yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

6 Eylül Perşembe günü Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Akdeniz’in; 7 Eylül Cuma günü ise Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; 06.09.2018 Perşembe günü Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde, 07.09.2018 Cuma günü ise Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Serin ve yağışlı sistemin, hafta sonu kuzey kesimlerde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri özellikle Batı Karadeniz kıyı kesimi ile Marmara’nın doğusunda beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 12:27
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