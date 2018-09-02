Meteoroloji'den kesin uyarı! Yağmur geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eylül ayı gelmesine rağmen halen devam eden kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlara müjdeli haber verdi.02 Eylül 2018 Pazar 11:02
Küresel tahmin sistemleri verilerine göre, birkaç gün daha etkisini gösterecek olan sıcaklıklar hafta ortasında yurda giriş yapan yağmurlu hava dalgasıyla adım adım düşüş gösterecek.
TÜM TÜRKİYE'DE ETKİLİ OLACAK
5 Eylül'de etkisini göstermeye başlayacak olan yağışların aralıklarla eylül ortasına kadar Türkiye'de bölge bölge kendini göstermesi bekleniyor.
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