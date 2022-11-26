Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yaışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olması tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları; Van’da 9, Muş’ta 7, Hakkâri ve Bitlis’te 5 derece olması beklenmektedir” denildi.