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Aktüel Meteorolojiden İstanbul'a son dakika uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden İstanbul'a son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da sağanak yağış beklendiğini söyleyerek, hava koşullarının olumsuz etkilere neden olabileceği yönünde uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 10:51:00 -
Meteorolojiden İstanbul'a son dakika uyarısı

Meteoroloji, Marmara bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Marmara Bölgesi'nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Balıkesir'in kuzey ve batı ilçeleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Balıkesir'in Edremit ilçesinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 14 Ocak’tan sonra kış şartlarının şehir genelinde kendisini hissettireceğinin tahmin edildiği açıkladı.

AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul’da yağışların son 10 yılın en kurak değerlerinde seyrederken barajların doluluk oranı yüzde 20’ler seviyesinin altına gerilediği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgeleri, dün akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girdi.

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