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Yaşam Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile 'sarı kod' uyarısı
Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile 'sarı kod' uyarısı

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen yoğun kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'sarı kod' uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 18:17:00 - 2021-02-20 18:19:28
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile 'sarı kod' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunda bugün birçok il için "Sarı Kodlu" uyarıda bulundu. Kuruma göre; potansiyel tehlikeyi ifade eden bu renk vatandaşların olağandışı bir hadise yaşanmamasına karşın vatandaşların tedbirli olması gerektiğini ifade ediyor. Öte yandan bugün kıyı illerde zirai don uyarısı da yine Meteoroloji'nin resmi sitesi üzerinden hava durumu raporunda duyuruldu.

İstanbul ve birçok ile sarı kod uyarısı

İstanbul hava durumu; bugün parçalı bulutlu 7 derece olarak ifade edilirken geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışının etkisinde kalan İstanbullular soğuk havanın etkisinde. Öte yandan gelen son dakika açıklamasına göre; yurdun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta şiddette zirai don olayı beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Rize, Artvin ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, d.ğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Zirai don uyarısı

Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu

Ege

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

Sarı kod nedir?

(Hava durumu potansiyel tehlikelidir) Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

 

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