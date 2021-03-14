Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Mart Pazartesi ve yeni hafta için önemli uyarılarda bulundu. 13 Mart Cumartesi ve 14 Mart Pazar'ın güneşli geçtiği hafta sonunun ardından milyonlar yağmur ve kar bekleyişine geçti.

Mart ayı ile beraber hava sıcaklıkları yurt genelinde yer yer yükselirken herkes kar yağışının yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Hava sıcaklıklarının bugün artmaya devam edeceği Pazartesi günü iç kesimlerde, Salı gününden itibaren iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.

Bugün yurt genelinde güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. Ege kıyılarında yer yer yağış yaşanabilir. Pazartesi günü yurt genelinde yağışlar tekrar etkisini gösterecek. Doğuda yağmur yerini kara bırakacak. Özellikle Ege Kıyılarında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Pazartesi yağışlar başlıyor

Hafta sonu yurt genelinde güneşli geçerken, 15 Mart Pazartesi gününden itibaren Türkiye'nin belli kesimlerinde yağmur ve kar yağışları görülecek. Yağmur yağışları etkisi altında kalacak iller arasında İstanbul da bulunuyor.

Salı gününe dikkat

Salı günü yurdun doğusunu etkisi altına alan kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Öte yandan yurt genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak.

Çarşamba günü yurt genelinde yağış devam ediyor. Karadeniz, Ege, Marmara'da yağmur etkisini gösterirken yurdun iç doğusunda kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Bolu, Kütahya ve Afyonkarahisar'da da kar yağışı görülecek.

Perşembe günü kar yağışı yurdun iç kesimlerine ilerleyecek. Öte yandan yurt genelinde yağışların devam etmesi bekleniyor.

Yurtta hava durumu

Hava sıcaklıklarının, hafta sonunda artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.