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Gündem Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı! Bu saatlere dikkat
Gündem

Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı! Bu saatlere dikkat

Yeniakit Publisher
2023-06-20 18:29:00 -
Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı! Bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışın saat 19.00 itibariyle, özellikle Avrupa yakasında etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre bu akşam İstanbul'da Avrupa yakası başta olmak üzere kuvvetli gök gürültülü ve yağış beklentisi nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, saat 19.00 TSİ'ye kadar, İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Çanakkale ve Tekirdağ için de uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Tekirdağ'ın Merkez, Çorlu, Marmara Ereğlisi, Şarköy, Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçeleri ile Çanakkale'nin Merkez, Gelibolu, Eceabat, Lapseki, Biga, Çan ve Bayramiç ilçelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: DHA
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