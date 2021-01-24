Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı sarı kodlu uyarı yaptı.

Meterolojinin internet sitesinde yer alan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Bu gece saat 02.00'de başlayacak kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın gece saat 23.00'e kadar sürmesi bekleniyor.