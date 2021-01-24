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Aktüel Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı
Aktüel

Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yüksek kesimlerde 60 kilometreden 120 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 17:53:00 -
Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı sarı kodlu uyarı yaptı.

Meterolojinin internet sitesinde yer alan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Bu gece saat 02.00'de başlayacak kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın gece saat 23.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

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