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Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı yapılarak çatı uçması, ağaç devrilmesi vb.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:05:26 -
Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı yapılarak çatı uçması, ağaç devrilmesi vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.


Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede rüzgâr güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.


“Fırtına uyarısı”


Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinde, güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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