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Aktüel Meteorolojiden Doğu Karadeniz için ikaz
Aktüel

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için ikaz

Doğu Karadeniz'de, sağanak ve kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 22:58:00 -
Meteorolojiden Doğu Karadeniz için ikaz

Doğu Karadeniz'de, sağanak ve kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon merkez ve doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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