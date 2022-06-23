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Aktüel Meteorolojiden Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını tavsiye etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 14:27:00 -
Meteorolojiden Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

YENİ AKİT  ANKARA

Karadeniz’in batısı için kuvvetli yağış uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu, Karabük ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve batısı, Sakarya'nın güneydoğusu ve Samsun'un doğusunda yağışların etkisi altına gireceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Karadeniz’in batısı için yarın için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı konularında vatandaşların dikkatli olması istenildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Başlama Zamanı 24.06.2022 08:00, Bitiş Zamani 24.06.2022 23:59 Yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında (Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu, Karabük ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve batısı, Sakarya'nın güneydoğusu ve Samsun'un doğusunda) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Bartın il geneli ile Zonguldak'ın doğusu ve Kastamonu'nun kuzeybatısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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