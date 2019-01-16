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Meteorolojiden 5 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak, kar ve fırtına beklendiği belirtildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:25
Meteorolojiden 5 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugünden başlayarak yarın sabah saatlerine kadar etkisini gösterecek olan yağışların özellikle Adana'nın Ceyhan, İmamoğlu, Kozan, Pozantı, Karaisalı, Aladağ, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçeleriyle, Kahramanmaraş'ın Andırın, Göksun ve Afşin ilçeleri ve Osmaniye genelinde yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Adana'nın yüksek kesimleri ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde ise yoğun kar ve karla karışık yağmur, ile kuvvetli rüzgar, fırtına (60-90 km/saat) beklendiği aktarılarak sel, su baskını, yıldırım, çatı uçmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:25
  1. Osmaniye
  2. Kahramanmaraş
  3. Adana
  4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  5. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü
  6. kar yağışı fotoğraf
  7. hava durumu

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