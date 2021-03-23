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Aktüel Meteorolojiden 35 ile turuncu kodlu uyarı
Aktüel

Meteorolojiden 35 ile turuncu kodlu uyarı

Türkiye'nin büyük bir bölümünün yağışlı olacağını duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 35 il için turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 15:04:00 -
Meteorolojiden 35 ile turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da gün boyu yağışlı hava beklenirken, şiddetli rüzgara karşı da uyarı geçildi.

Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara'da şiddetli yağış

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu'nun güneyi, Antalya'nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

35 il için turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Adana, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hakkari, Kars, Kayseri, Mardin, Siirt, Sivas, Trabzon, Karaman, Şırnak, Ardahan, Osmaniye, Adıyaman, Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Niğde, Rize, Tunceli, Van, Bayburt, Batman ve Iğdır için turuncu kodlu uyarı verildi.

Sarı kodlu uyarı

Öte yandan; Antalya, Aydın, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Mersin, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Yozgat, Aksaray, Karabük, Amasya, Balıkesir, Bolu, Çorum, Gaziantep, İzmir, Kastamonu, Kırşehir, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın, Kilis, Düzce için de sarı kodlu uyarı verildi.

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