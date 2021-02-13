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Gündem Meteoroloji'den 3 bölge için fırtına uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den 3 bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre 3 bölge için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 21:33:00 -
Meteoroloji'den 3 bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Batı Karadeniz'de 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat), Marmara ve Kuzey Ege'de ise 7 ila 9 kuvvetinde ( 75-90 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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