Meteoroloji'den 3 bölge için fırtına uyarısı
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre 3 bölge için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.
Rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Batı Karadeniz'de 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat), Marmara ve Kuzey Ege'de ise 7 ila 9 kuvvetinde ( 75-90 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.