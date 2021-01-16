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Gündem Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbullulara müjdeyi verdi: Doya doya kartopu oynayacaklar
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Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbullulara müjdeyi verdi: Doya doya kartopu oynayacaklar

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Yağış etkisini ne zaman kaybedecek? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek bu sorulara cevap verdi. Tek, İstanbullulara bir de müjde vererek "Pazar sabahı itibariyle İstanbullular doya doya kartopu oynayabilecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 18:07:00 -
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbullulara müjdeyi verdi: Doya doya kartopu oynayacaklar

İstanbul'un genelinde karla karışık başlayan yağışının gecenin ilerleyen saatlerinde yoğun kar yağışına döneceğini söyleyen Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, vatandaşların doya doya kartopu oynayacağı bir yağış beklendiğini söyledi.

İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek?

20 cm beklenen yağışın İstanbul'un bazı bölgelerinde 30 cm olabileceğine dikkat çeken uzman isim, yağışın pazartesi günüde devam edeceğini salı gününden itibaren ise etkisini azaltacağını ifade etti.

Yağışlar 100 yıllık ortalamanın üzerine çıkacak

Kandilli Rasathanesi'nin ocak ayı 100 yıllık ortalama yağış oranın 107 kilogram olduğunu söyleyen Tek, bunun bu ay sonuna kadar aşılacağını ortalamanın üzerinde yaklaşıl 130-135 kg bir yağış beklendiğini söyledi. Barajlardaki kurallık açısından yağışların büyük faydası olacağını ve yaz aylarına bu açıdan biraz daha rahat girileceğini belitti.

Kaynak: A Haber

 

 

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