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Aktüel Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış kapıda
Aktüel

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün ülkenin birçok noktasında yağışlı hava hakim olacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 17:05:00 -
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış kapıda

Marmara Bölgesi genelinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yağışın akşam saatlerinde başlaması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve kar

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis ve zamanla Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı ve rüzgarda durum

İç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İşte 5 günlük haritalı hava durumu raporu:

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