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Aktüel Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor
Aktüel

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de bu gece saatlerinde kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 18:34:00 -
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de görülecek yağışlar, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Rize ve Artvin'in kuzeyinde görülecek yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 

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