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Aktüel Meteoroloji uyardı! Hortum, fırtına, sel baskını, dolu yağışı!
Aktüel

Meteoroloji uyardı! Hortum, fırtına, sel baskını, dolu yağışı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu açıkladı. Bugün ülke genelinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer yandan bazı bölgelerde ise kar yağışı etkinliğini sürdürecek. Yağışların önümüzdeki haftaya kadar sürmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 10:33:00 -
Meteoroloji uyardı! Hortum, fırtına, sel baskını, dolu yağışı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay çevrelerinde yağış tahmin ediliyor. 

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege'nin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında (il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara) yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İç ve doğu kesimlerde ise gece saatlerinde de sürecek buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

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