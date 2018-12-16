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Meteoroloji sel tehlikesi bulunan 15 ili açıkladı

Meteoroloji'den alınan verilere göre, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Yalova, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Mardin ve Osmaniye'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı ilçeleri ile Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

16 Aralık 2018 Pazar 12:13
Meteoroloji sel tehlikesi bulunan 15 ili açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Yalova, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Osmaniye'nin güney ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı ilçeleri ile Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus hadisesiyle birlikte iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şidddetli olması bekleniyor) 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 12

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 12:13
  1. Osmaniye
  2. Yalova
  3. Tunceli
  4. Trabzon
  5. Samsun
  6. Muğla
  7. Mardin
  8. Kahramanmaraş
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Mersin
  12. Isparta
  13. Hatay
  14. Erzurum
  15. Elazığ
  16. Diyarbakır
  17. Bursa
  18. Burdur
  19. Bingöl
  20. Antalya
  21. Ankara
  22. Adana
  23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  24. hava durumu
  25. sel
  26. yağmur

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