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Meteoroloji sağanak yağmur için uyardı

Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Hakkari, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 11:40
Meteoroloji sağanak yağmur için uyardı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Hakkari, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 

Bölge genelinde toz taşınımı dolayısıyla yaşanabilecek hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ve vatandaşların tedbirli olunması istendi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 23 
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 22 
Trabzon: Parçalı bulutlu 22 
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu 19 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 28 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 11:40
  1. Tunceli
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Malatya
  5. Kütahya
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Hakkari
  9. Eskişehir
  10. Erzurum
  11. Elazığ
  12. Diyarbakır
  13. Çankırı
  14. Bingöl
  15. Antalya
  16. Ankara
  17. Adıyaman
  18. Adana
  19. sağanak yağış

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