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Meteoroloji saat verdi! İstanbul'a şiddetli sağanaklar geliyor

Trakya, İstanbul, Marmara Bölgesi'nin doğusu ile çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:17
Meteoroloji saat verdi! İstanbul'a şiddetli sağanaklar geliyor

Trakya'da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, İstanbul, Marmara Bölgesi'nin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak için uyarı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgenin yarından itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), İstanbul, Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarılarak, cumartesi Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın devam edeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, serin ve yağışlı sistemin cumartesi akşamından itibaren bölgeyi terketmesinin beklendiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:17
  1. Yalova
  2. Tekirdağ
  3. Sakarya
  4. Kocaeli
  5. Kırklareli
  6. İstanbul
  7. Edirne
  8. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi
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  14. Trakya

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  • SENİ MAĞLUP EDECEĞİZ DİYENLERESENİ MAĞLUP EDECEĞİZ DİYENLERE1 sa önce
    rabbim bana seni aleme baş kılacağım buyurdu allah ve rasulü diye yalvardım sen bana kafa mı tutuyorsun buyurdu sesimi kestim mahzum bir şekilde yüreğimle ya rabbi nolur allah ve rasulü ben sizin gölgeniz altında yaşamak isterim dedim rabbim ne buyurdu biliyor musunuz BU BİR İMTİHANDI herşey allah ve rasulünün mülk onların gözünüzü açarsanız allahu tealanın nazıma nasıl oynadığını görürsünüz beni bile imtihan etti baş olma sevdasına kapılıp da kendilerini çiğneyecek miyim diye beyhude çabalara tövbe edin hayrınıza. olan budur allaha emanet olun
  • mehmet akmehmet ak1 sa önce
    bereketiyle beraber geldi,maşallah imamoğluna.herşey güzel olacak

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