Meteoroloji saat verdi! İstanbul'a şiddetli sağanaklar geliyor

Trakya'da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, İstanbul, Marmara Bölgesi'nin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak için uyarı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgenin yarından itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), İstanbul, Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarılarak, cumartesi Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın devam edeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, serin ve yağışlı sistemin cumartesi akşamından itibaren bölgeyi terketmesinin beklendiği kaydedildi.