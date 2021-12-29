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Aktüel Meteoroloji kırmızı kodla uyarmıştı! Başladı
Aktüel

Meteoroloji kırmızı kodla uyarmıştı! Başladı

Meteoroloji'nin merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptığı Antalya'da sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 23:14:00 -
Meteoroloji kırmızı kodla uyarmıştı! Başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptığı Antalya'da sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Zaman zaman şiddetini artıran yağıştan dolayı kentte bazı sokak ve caddelerde yer yer su birikintileri oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bu geceden itibaren Antalya merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodlu aşırı yağış uyarısına göre, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde (metrekareye 100-200 kilogram yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak metrekareye 300 kilogram) aşırı yağış bekleniyor.

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