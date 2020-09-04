Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sarı alarm! Vatandaşlar uyarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde vatandaşlara sarı kod uyarısı yapıldı. Marmara Bölgesi’nde beklenen gökgürültü sağanağın şiddettli olacağı bilgisi verildi.

Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Giresun, Rize ile Edirne’nin kuzeyi, Tekirdağ’ın kuzey ve doğusu ile Eskişehir'in batısının sağanak ve gökgürültü sağanak yağışlı olarak ve yer yer az bulutlu, açık olarak geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi’nde gökgürültülü sağanak

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre metrekareye 30 ila 60 kg. arasında yağış bekleniyor. Yağışların yarın akşama kadar süreceği tahmin ediliyor.

Yapılan açıklama ise şu şekilde:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 4 Eylül 2020 (Cuma) akşam saatlerinden itibaren ülkemizin kuzeybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 05 Eylül 2020 (Cumartesi) akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun batı kıyı (Pınarbaşı, Cide, Doğanyurt, İnebolu), Karabük’ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli 30-60 kg/m2 olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.