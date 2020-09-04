  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sarı alarm! Vatandaşlar uyarıldı
Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sarı alarm! Vatandaşlar uyarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinde çok etkili olacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:41:00 -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sarı alarm! Vatandaşlar uyarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde vatandaşlara sarı kod uyarısı yapıldı. Marmara Bölgesi’nde beklenen gökgürültü sağanağın şiddettli olacağı bilgisi verildi.

Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Giresun, Rize ile Edirne’nin kuzeyi, Tekirdağ’ın kuzey ve doğusu ile Eskişehir'in batısının sağanak ve gökgürültü sağanak yağışlı olarak ve yer yer az bulutlu, açık olarak geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi’nde gökgürültülü sağanak

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre metrekareye 30 ila 60 kg. arasında yağış bekleniyor. Yağışların yarın akşama kadar süreceği tahmin ediliyor.

Yapılan açıklama ise şu şekilde:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 4 Eylül 2020 (Cuma) akşam saatlerinden itibaren ülkemizin kuzeybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 05 Eylül 2020 (Cumartesi) akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun batı kıyı (Pınarbaşı, Cide, Doğanyurt, İnebolu), Karabük’ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli 30-60 kg/m2 olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü

Dün koronavirüse yakalanan eski Başbakanlardan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerini sunan gazeteci Uğur Dündar ..
Altın ve gümüşte yeni dönem! Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı
Ekonomi

Altın ve gümüşte yeni dönem! Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı

Son 8 ayda en çok kazandıran 2 yatırım aracı olan altın ve gümüşte Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Karara göre altın ve gümüş için belirlen..
Ahlaksızlığın en büyük kalesi iflas etti!
Gündem

Ahlaksızlığın en büyük kalesi iflas etti!

‘Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, birçok ülkede binlerce can alırken, birçok ülkede ekonomik yıkımları da beraberinde getirdi. Avrupa’da i..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı