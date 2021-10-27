Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden istihdam müjdesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına 100 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabı üzerinden verdiği müjdeli haberde, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına istihdam edilmek üzere 89 mühendis, 11 büro personeli toplam 100 sözleşmeli personel alımı yapmak üzere tercih kılavuzu ÖSYM sitesinde yayımlandı. Tercihler 27 Ekim-2 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 2020 KPSS puanına göre yapılacak olan personel alımının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.