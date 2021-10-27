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Aktüel Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden istihdam müjdesi
Aktüel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden istihdam müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına 100 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 17:26:00 -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden istihdam müjdesi

YENİ AKİT  ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabı üzerinden verdiği müjdeli haberde, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına istihdam edilmek üzere 89 mühendis, 11 büro personeli toplam 100 sözleşmeli personel alımı yapmak üzere tercih kılavuzu ÖSYM sitesinde yayımlandı. Tercihler 27 Ekim-2 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 2020 KPSS puanına göre yapılacak olan personel alımının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

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