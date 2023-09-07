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Gündem Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı!
Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı!

Yeniakit Publisher
2023-09-07 20:17:00 -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı!

Batı Anadolu'daki bazı şehirlerde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Batı Anadolu'daki bazı şehirlerde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Uşak ve Balıkesir'in güneydoğusu, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli, Kütahya çevrelerinde ise çok kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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