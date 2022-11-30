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Gündem Meteoroloji bölge bölge uyardı! 30 ilde kar yağacak
Gündem

Meteoroloji bölge bölge uyardı! 30 ilde kar yağacak

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında kar, yağmur ve fırtına uyarısı yapıldı. 30 ilde kar yağışı bekleniyor. Batı illerinde sağanak yağmur, doğu bölgelerinde ise kar yağışı var. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Kasım Çarşamba güncel hava durumu raporu...

Yeniakit Publisher
2022-11-30 08:22:00 -
Meteoroloji bölge bölge uyardı! 30 ilde kar yağacak

30 Kasım Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre batı illerinde sağanak yağmur, doğu illerinde ise kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji tarafından 30 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur bekleniyor. İşte il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege'nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Kahramanmaraş ile Hatay'ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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