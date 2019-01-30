Meteksan Savunma'da bayrak değişimi

ANKARA (AA) - Meteksan Savunma Sanayii AŞ Genel Müdürlüğüne, Radar Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Selçuk Kerem Alparslan getirildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Meteksan Savunma Sanayii AŞ Genel Müdürlüğüne 1 Şubat 2019 itibarıyla Alparslan atandı. ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans ve yüksek lisans, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinden Executive MBA derecelerine sahip olan Alparslan, 1991-2005 yıllarında Aselsan AŞ'de, 2005-2007 yıllarında ise ABD'li Synplicity Inc. firmasının Türkiye'deki Ar-Ge branşında görev yaptı. Alparslan, mühendislik direktörü olarak çalışmaya başladığı Meteksan Savunma'da, 2009'dan bu yana genel müdür yardımcılığı görevini yürüttü.

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