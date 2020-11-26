Mete Yarar kimdir nerelidir? Mete Yarar hangi görevlerde bulundu?

Mete Yarar, televizyon programlarında terör ve güvenlik konularında gündeme ilişkin yorumlar yapan terör uzmanı bir kişiliğe sahiptir. TSK’da 16 yıl boyunca görev alan Mete Yarar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok sayıda operasyonda görev almıştır. Mete Yarar, 2004 yılında binbaşı rütbesi ile TSK’dan kendi isteğiyle ayrıldı. İşte Mete Yarar hayatı, biyografisi.

Mete Yarar kimdir?

Mete Yarar, 10 Nisan 1967 Samsun’da dünyaya geldi. 1988 yılında Kara Harp Okulundan piyade teğmen olarak mezun olduktan sonra 16 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 10 yılı aşkın bir süre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hizmet verdi, sınır ötesi operasyonlarda yer aldı. Son görev yeri olan Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan binbaşı rütbesi ile 2004 yılında emekliliğine 1,5 yıl kala kendi isteğiyle ayrıldı.

Askerlikten ayrıldıktan sonra kurduğu ilk şirkette Irak ile dış ticaret yapmaya başladı. Daha sonra kurduğu şirketinde ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerinde risk analizi hizmeti verdi. Bölgenin güvenliği, siyasi çalkantılar, savaş riski, iç karışıklarla ilgili analizler yaptı. 2004’ten beri özellikle Irak’ta şirket kuran ve o bölgede yatırım yapan hem uluslararası hem de ulusal birçok şirkete danışmanlık hizmeti verdi. Basın yayın organlarında güvenlik uzmanı kimliğiyle köşe yazarlığı ve program konukluğu yapmaktadır. Yarar, özel sektörde lojistik, işletme ve basın-iletişim alanlarında da danışmanlık yapmaktadır.

2015 tarihli 60 Yıllık İttifakta Son Gün adlı bir romanı ile 2016 tarihli Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz adlı bir inceleme kitabı vardır. Ayrıca bir röportajında, Arap Baharı’nı, başlayacağı yerden nasıl olacağına kadar doğru tahmin eden 2020’ye kadar yaşanabilecek olayları ve yol haritasını yazdığı ama yayınlatmadığı 2006 tarihli bir kitabı da olduğunu açıklamıştır. TRT ve Habertürk TV için haberler çekmiş "Şahit Olun" adlı belgeselin yapımına katılıp sunuculuğunu üstlendi. Eşinden boşanan Yarar’ın bir oğlu bulunuyor.