Mete Gazoz'dan gururlandıran başarı
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen Avrupa Okçuluk Grand Prix'inde milli sporcu Mete Gazoz, finalde karşılaştığı rakibini 6-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:44
Bulgaristan'da sona eren Avrupa Grand Prix müsabakaları klasik yay erkeklerde Mete Gazozaltın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da düzenlenen müsabakalarda klasik yay erkeklerdeMete Gazoz, finalde Moldovalı Dan Olaru'yu 6-0 yenerek birinciliği elde etti.
Mete Gazoz ve Gülnaz Büşranur Çoşkun’dan oluşan klasik yay karışık takımı ise finalde Rusya'ya 6-2 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.
Türkiye organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
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