Metafizik uzmanıyım dedi vatandaşları dolandırıp fiziken yok oldu

İstanbul'da yaşayan 66 yaşındaki Nazmiye D., sosyal medya üzerinden kurulan dolandırıcılık tuzağının son kurbanı oldu.

İddiaya göre Nazmiye D., Instagram'da gezinirken kendisini "metafizik uzmanı" olarak tanıtan "Hakan Erkan Official" adlı sayfanın reklamıyla karşılaştı. Merak ederek reklama tıklayan kadın, buradan doğrudan bir WhatsApp hattına yönlendirildi.

Sabah'ın haberine göre, WhatsApp üzerinden kendilerini "uzman" olarak tanıtan kişilerle iletişime geçen Nazmiye D., kısa sürede ikna edildi. Şüpheliler, çeşitli vaatlerde bulunarak kadından para talep etti. Anlatılanlara inanan Nazmiye D., kendi banka hesabından dolandırıcıların hesabına toplam 63 bin 500 TL gönderdi.

Aradan geçen iki haftaya rağmen parasını geri alamayan ve karşısında muhatap bulamayan yaşlı kadın, dolandırıldığını anlayarak emniyete başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Büyü işlemleri için bir web sitesi açan Erkan, 1990 doğumlu. İstanbul'un Fatih ilçesinde doğduğunu dile getiren Erkan, "ilim ve irfan yolunda şekillenen bir ailenin içinde büyüdüğünü" öne sürüyor. Babasının Fatih Medresesi'nde Hoca, Hafız ve Havas İlmi üzerine yüzlerce öğrenci yetiştirdiğini iddia eden Erkan'ın vukuatları bununla sınırlı değil.

Çeşitli şikayet platformlarında yer alan görsellerde, Erkan'ın başka mağdurlardan binlerce lira aldığı, parasını geri isteyen vatandaşlara küfredip, taciz görselleri gönderdiği görüldü.

Kıbrıs Gerçek'in aktardığına göre, Hakan Erkan'ın kaçak yollarla KKTC'ye kaçtığı öğrenildi.