Metabolizma hızlandırıcı çay tarifleri! Zayıflamak için en etkili doğal çaylar

Metabolizmayı hızlandıran çaylar

Oolong çayı

Oolong çayı, vücutta bulunan yağların enerji olarak kullanılmasını sağlarken fazla yağların yakılmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda metabolizmanın olduğundan daha hızlı çalışmasını sağlıyor.

Oolong çayı ne zaman içilir?

1 fincan kaynar su içine, 1 tatlı kaşığı kurutulmuş oolong bitkisi atılır ve 5 - 8 dakika kaynatılır. 2 dakika demlenmesi beklenir ve tüketilir. Sabah içmek isteyenler; aç karnına içip, 20 dakika yemek yemediklerinde ekstra fayda göreceklerdir. Ara öğünlerde içmek isteyenler; yemekten 5 dakika sonra tüketebilirler.

Yeşil çay

Yapılan pek çok araştırma yeşil çayın metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra yağ yakımını da kolaylaştırdığını söylüyor. Yeşil çay metabolizmayı yüzde dörde kadar hızlandırıyor. İçerisinde barındırdığı kafein sebebiyle metabolizmayı hızlı çalıştırır. Ödem attırıcı özelliğe sahip olan yeşil çay düzenli tüketildiğinde zayıflamak için etkili oluyor.

Yeşil çay nasıl içilir?

Yeşil çayı içime hazır hale getirmek için öncelikle 1 fincan suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra yeşil çay yapraklarını içerisine atın. Kaynamış suyun içine atılan yeşil çay yapraklarını 10 dakika demlenmeye bırakın. Yeşil çay demlendikten sonra artık içim için hazır hala gelir. Yeşil çayı zayıflamak amacıyla günde 2 bardak tüketebilirsiniz

Mate çayı

Zayıflama çayları arasında en çok talep gören çaylardan biri mate çayıdır. Güney Afrika'da yetişen mate ağacının yapraklarından elde edilen çay, kilo almaya engel olarak yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırıyor.

Mate çayı nasıl yapılır?

Kurutulmuş ve minik yapraklar haline getirilmiş mate bitkisi, demleme usulüyle hazırlanır. Hafif acımsı tadı olan mate çayı hazırlanışı için; 1 fincan kaynamış suya, 1 tutam mate çayı ilave edilir. Birkaç dakika demlenir ve süzülerek içilir. Arzuya göre çubuk tarçın eklenerek içilebilir.

Zayıflamak için en çok tercih edilen beyaz çay

Beyaz çay bildiğimiz çay yapraklarından biraz daha farklıdır. Beyaz çayın yaprakları diğer çay çeşitlerine göre daha az işlem görür. Beyaz çayın tadı ise diğer çaylara göre daha hafif ve biraz da tatlıdır.

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz beyaz çay, metabolizma hızını artırıyor, yağ yakılmasına yardımcı oluyor, cildi olumsuz etkilerden koruyor ve dişlerin güçlenmesine destek oluyor. Beyaz çay metabolizmayı hızlandırdığı için de zayıflamak amacıyla en çok tüketilen çaylar arasında yerini alıyor.

Beyaz çay nasıl demlenir?

Beyaz çayı demlemek için yeterli miktarda suyu kaynatmak ve su kaynadıktan sonra yaklaşık iki dakika beklemek gerekiyor. Çünkü kaynarken beyaz çayı eklerseniz tadını olumsuz anlamda etkiler. Kaynamış suyun içinde bekletilen beyaz çay ortalama 3-5 dakika demlenmeye bırakılır.

Sindirimi kolaylaştırmak için zencefil çayı

Genelde mide için iyi geldiği bilinen zencefil çayı, kronik hazımsızlıklara ve şişkinliklere karşı çok etkilidir. Öden atıcı özelliği bulunan zencefil çayını zayıflamak isteyenler tercih edebilir. Zencefil çayının sindirim sistemi üzerindeki etkisi de çoktur.

Zencefil, sindirim hareketlerini hızlandırıcı etkisiyle, kabızlık problemine çözüm yöntemlerinden olabilir veya kabızlığı önlemede kullanılabilir.

Zencefil çayı nasıl demlenir?

Zencefil çayı yapma için elinizde bir kök zencefil bulundurmalısınız. Öncelikle zencefilleri soyup rendeleyin ya da dilimleyin. Ocakta kaynattığınız suya zencefilleri ekleyin. 10 dakika kaynamasını bekleyin ve daha sonra demlenmeye bırakın.

Ödem ve şişkinlik için maydanoz çayı

Maydanoz; potasyum, kalsiyum, fosfor, C ve A vitaminleri bakımından zengin bir bitkidir. Maydanoz çayı vücudun su tutmasını önler ve idrar söktürür. Maydanoz ayrıca bol miktarda C vitamini de barındırır. Maydanoz çayı vücutta oluşan ödem ve şişkinliğin atılmasına yardımcı olduğu için kilo vermek için sıkça kullanılır.

Maydanoz Çayı nasıl demlenir?

Maydanoz çayını kurutulmuş ya da taze maydanoz yapraklarıyla hazırlayabilirsiniz.

Öncelikle çay için suyu ocakta kaynatın. Kaynayan suyu ocağın üzerinden aldıktan sonra maydanoz yapraklarını içine atın. 5 dakika boyunca maydanoz yapraklarını demlenmeye bırakın. Eğer çok acı bir tat olmasını istemiyorsanız demlenme süresini 3 dakikada tutabilirsiniz.

Gece metabolizmayı hızlandırmak için ne yapmalıyız?

Gece uyumadan önce kan şekerini dengelemek için protein ve karbonhidratları beraber tüketmenin ideal bir yöntem olduğunu savunan uzmanlar, fıstık ezmesi- elma, armut- peynir, yumurta- avokado, humus- çeri domates, muz- ayçiçeği çekirdeği, badem ezmesi- tahıllı ekmek, ev yoğurdu-meyve tüketilebileceğini söylüyor.