Meta, yapay zekâ yarışında vites yükseltti: Manus’u satın aldı

Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta, yapay zeka ürünlerini güçlendirmeye yönelik agresif stratejisini sürdürürken salı günü Manus’u satın aldı.

Kaliforniya merkezli teknoloji devi, anlaşmanın finansal detaylarını açıklamaktan kaçındı.

Fakat ABD menşeli The Wall Street Journal gazetesi, Meta'nın 2 milyar doların üzerinde bir rakama anlaşmayı kapattığını aktardı.

Merkezi Singapur'da bulunan ve Çin kökenli bağları olan Manus, ilk genel amaçlı yapay zeka aracını bu yılın başlarında piyasaya sürmüştü. Platform; araştırma, kodlama ve diğer görevler için bu teknolojiyi kullanmak isteyen müşterilere ücretli abonelikler sunuyor.

Meta'dan pazartesi günü yapılan açıklamada, “Manus halihazırda dünya genelinde milyonlarca kullanıcı ve işletmenin günlük ihtiyaçlarına hizmet veriyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Manus’un “Meta AI dahil olmak üzere, tüketici ve kurumsal ürünlerimiz genelinde genel amaçlı araçlar sunacağı” ve "hizmetin ölçeklendirileceği" belirtildi.

Manus CEO’su Xiao Hong, Meta’ya katılmanın platformun çalışma düzenini ya da karar alma mekanizmasını değiştirmeyeceğini, aksine Manus’un daha sağlam ve sürdürülebilir bir yapı üzerinde büyümesini sağlayacağını söyledi.

Xiao Hong ayrıca Manus’un, aboneliklerini kendi uygulaması ve internet sitesi üzerinden satmaya ve işletmeye devam edeceğini belirtti.

Platform, son bir yılda hızlı bir büyüme kaydetti. Manus aralık ayının başlarında, faaliyete geçmesinden sadece sekiz ay sonra yıllık tekrarlayan gelirinin 100 milyon doları aştığını duyurmuştu.

Haberlere göre Manus’un ilk yatırımcıları arasında Çinli Tencent Holdings, ZhenFund ve HSG yer alıyor.

Meta sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, satın alma sonrasında Manus AI’da herhangi bir Çinli ortaklık payının kalmayacağını ve platformun Çin’deki hizmetlerini durduracağını doğruladı.

Manus ise çalışanlarının büyük bölümünün bulunduğu Singapur’daki faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin ticari yapay zeka faaliyetlerini canlandırmaya çalışırken, OpenAI gibi rakiplerden gelen yoğun rekabetle karşı karşıya bulunuyor.

Meta, haziran ayında yapay zeka veri şirketi Scale’e 14,3 milyar dolarlık yatırım yapmış ve Scale CEO’su Alexandr Wang’i teknoloji devinde “süper zekayı" geliştirecek ekibin liderliğine getirmişti.