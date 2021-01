Mesut Özil, Fenerbahçe ile imzaladı! Burak Yılmaz'a olay cevap

Fenerbahçe ve Türk futbolu adına bugün tarihi bir gün. Mesut Özil kendisinden önce aynı formayı terleten dünya yıldızları Roberto Carlos ve Alex de Souza’nın da 23 Ocak 2009’da sözleşmek uzatırken birlikte imza attığı Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde kendisini resmen Fenerbahçe’ye bağlayacak sözleşmeyi imzalıyor.

Mesut Özil'in açıklamaları:

"Ne diyeceğimi bilmiyorum, çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Fenerbahçe için bir rüyaydı, benim için bir hayaldi. İki taraf için de muhteşem bir bağlantı olacak, çok mutluyum."

"Ben Fenerbahçe'ye inanıyorum. Bir Fenerbahçeli olarak da her zaman inandım."

"Beni Fenerbahçeli yapan, aslında benim. Maçları izlerken biri Galatasaraylı, biri Beşiktaşlı oluyordu; ben Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacağım."

"Seni kim Fenerbahçeli yaptı?"

Mesut Özil: Kendim Fenerbahçeli oldum. Arkadaşlarımdan kimisi Galatasaraylı, kimisi Beşiktaşlı oluyordu. Ben Fenerbahçeli oldum."

"Geçmiş zamanda Jay Jay Okocha'yı beğendiğini söylemişti. Şu an kimi beğeniyor.?"

Mesut Özil: Eskiden Fenerbahçe'yi seyrederken Okocha'yı oynayış tarzıyla çok beğeniyordum. Şu anda Pelkas'ı beğeniyorum çünkü çok yetenekli bir oyuncu."

Türkiye'nin Real Madrid'in de kupalar kazanabilecek misin?

Mesut Özil: Fenerbahçe her zaman ligi kazanmak için oynuyor. Bunu bu sezon gerçekleştirmek istiyoruz.

Baskı hissediyor musun?

Mesut Özil: Bir futbolcu her zaman baskı hisseder. Son dönemlerde büyük kulüplerde oynadım ve orada da baskıyı hissettim. Çok büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe bambaşka.

Evine dönmüş gibi hissediyor musun?

Mesut Özil: Benim için gurur verici bir durum. Sabırsızlıkla bugünü bekliyordum. En kısa zamanda antrenmanlarda takım arkadaşlarımla çalışarak hazır hale gelmek istiyordum. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir şeydi. İki taraf için de hayırlısı olsun.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu transfer etme politikası devam edecek mi?

Ali Koç: Geçmişte büyük yıldızları kadromuza kattık ama şu anda bunu gerçekleştirmek zor. Daha çok alt yapıya yönelmemiz gerekiyor."

Avrupa'da başarı elde etme adına yönetimle görüşmeniz oldu mu?

Mesut Özil: Özel olarak bu konuyu konuşmadık. Futbolcular zaten bunun bilincinde."

Galatasaray derbisinde oynayacak mısınız?

"İnşallah en kısa zamanda oynamayı umuyorum. Tam zaman veremeyeceğim."

Mesut Özil, Burak Yılmaz'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamaya, "Burak Yılmaz, umarım Türkiye’yi iyi temsil eder. Ona başarılar dilerim." şeklinde cevap verdi.

"Şampiyonluk yaşayacağımıza tabii ki inanıyorum. Fenerbahçe, her zaman ligi kazanmak için oynuyor. İnşallah da bunu en kısa sürede başaracağız."

"Bir futbolcunun üstünde her zaman baskı vardır. Ben her zaman büyük kulüpler için oynadım, Fenerbahçe'de de üstümde baskı olacağını biliyorum. Fenerbahçe, benim için farklı. Elimden geleni yapacağım. İnşallah her şey güzel olacak."

İşte Ali Koç'un sözleri;

"Bu iş nasıl oldu, kısaca anlatacağım. Biz bu hikayenin başlangıç tarihini Mesut'un evlilik gününü yani 7 Haziran 2019'u alıyoruz. 20 Haziran 2019'da yaptığımız Win&Win kampanya yayınında bu işin kıvılcımı başladı."

"Bir yaz günü, Acun'la oturduk konuşuyoruz. 'Mesut'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, sezon sonunda Fenerbahçe'ye kazandıralım' dedi. Ben de 'Kazandıralım da, maddi şartları nasıl karşılayacağız?' dedim."

"Kasım ayında Mesut'un menajeri Erkut'la görüştük. Bu konuşmanın devamında, bu transferin gerçekleşebileceğine inandım. Erkut, Mesut'un bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını ve bunu 35-36 yaşında yapmak istemediğini söyledi."

"O dönemlerde bu soru geldiğinde 'Gerçekleşmesi zor ama gerçekleşirse çok güzel olur' demiştim. O günlerde Londra'ya gittik; yöneticiler, ben ve Acun, farklı zamanlarda yola çıktık ki çok belli olmasın diye."

"Arsene Wenger'den o kadar olumlu dönüş aldım ki... Sayın Wenger'i, Erol Bulut hocayla görüştürdüm. O da Mesut hakkındaki sorularını sordu. Faydalı bir görüşme oldu."

"Ben, Selahattin Baki, Emre Belözoğlu oturduk. Orada bir şey dikkatimi çekti. Mesut, Fenerbahçe'de oynama hayallerinden bahsetti ve bunun için kesinlikle maddi konuları dert etmeyeceğini söyledi."

"Daha düne kadar gerçekleşmesi rüya olarak görünen bir transferi daha Fenerbahçe gerçekleştirdi."

Ali Koç'un ardından söz alan Sportif Emre Belözoğlu'nun açıklamaları;

"Renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hoş geldin diyorum Mesut'a. Mesut, hepimiz için güzel bir rüyaydı; onun için de çocukluk hayaliydi."

Mesut, insani değerleri, mütevazı duruşu, samimice ülkesine bağlılığıyla bütün gençlere örnek olabilecek biri. Ne mutlu ki bu güzel insan Fenerbahçeli."