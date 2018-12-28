Mesut Bakkal ilk devreyi değerlendirdi





ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Teknik direktör Mesut Bakkal, Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin en büyük olayının Fenerbahçe'nin küme düşme hattında yer alması olduğunu belirterek, "Eğer sezon başında göreve gelen teknik direktörlerin yaptığını bir Türk teknik direktör yapsaydı ülkeden kovarlardı, diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten camia, futbol takımı olarak hak ettiği yerde değil." dedi.

Son olarak Aytemiz Alanyaspor'da görev yapan ligin tecrübeli teknik adamlarından Mesut Bakkal, Medipol Başakşehir'in liderliğiyle tamamlanan sezonun ilk devresini, AA muhabirine değerlendirdi.

Sürpriz bir lig yaşandığını belirten Bakkal, özellikle kulüplerin mali açıdan sorunlarına işaret etti.

İlk üç sırada "üç büyükler"den bir takımın yer almadığının hatırlatılması üzerine Bakkal, "UEFA ve FIFA kriterlerinin devreye girdiği dönemde kulüplerin mali açıdan yaşadıkları problemler sonuçlara yansımaya başladı. Çünkü oyuncuların çoğu gitmek istiyorlar, paralarını alamadılar. Kulüpler para ödeyemiyor. Aslında bu durum, bu seneye mahsus bir şey değil. Geçen senelerden, çok öncelerden gelen bir süreç. Bunun avantajı ise genç oyuncuların çıkması oldu. Beşiktaş, Galatasaray gençleri oynatmaya başladı. Bunu daha da çoğaltabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bakkal, Medipol Başakşehir'in hak ettiği şekilde ilk devreyi lider bitirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Medipol Başakşehir, sistemini devam ettiren, kendi işleyişlerinden taviz vermeyen bir kulüp. Son haftalarda puan kaybetse de yine devre arasına önde girdi. Gönlümden geçen Süper Lig'i şampiyon bitirmesi. Çünkü bunu hem hocası hem de kulüp yönetimiyle hak ediyorlar."





- "Ersun hocayla çıkış yapacaklarına inanıyorum"





Fenerbahçe'nin küme düşme hattında yer aldığına değinen Bakkal, "En büyük olay Fenerbahçe'nin durumu. Eğer sezon başında göreve gelen teknik direktörlerin yaptığını bir Türk teknik direktör yapsaydı ülkeden kovarlardı, diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten camia, futbol takımı olarak hak ettiği yerde değil." diye konuştu.

Bakkal, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Türk futbolu için gerekli olduğunu vurgulayarak, "Onun Türk futbolunda devamlı olması gerekiyor. Vizyonlu ve ne yaptığını bilen... Belki hata yaptırmış olabilir ama doğru yolu bulacağına inanıyorum. Fenerbahçe'nin Ersun hocayla çıkış yapacağına da inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "Herkes herkesi yenebilecek güçte"





İlk devreyi Evkur Yeni Malatyaspor'un üçüncü, Kasımpaşa'nın da dördüncü sırada tamamladığına işaret eden Bakkal, bu durumu doğru transfer hamleleriyle açıkladı.

Bakkal, Anadolu takımlarının da artık iyi isimleri kadrosuna kattığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İyi futbolcular transfer etmeye başladık, artık tutuyor. Herkes herkesi yenebilecek güçte, lig şu anda çok karışık. Takımlar ikinci devreye daha iyi başlayacaklar. Takviyeler yapılacak. Bu ligde 17-18 yıldır çalışan bir teknik direktör olarak, ne olacağının belli olmadığı bir lig yaşıyoruz. (Şampiyonluk) Medipol Başakşehir, Kasımpaşa olsun, başka birileri çıksın."





- "VAR'la dedikoduyu kestik"





İlk kez bu sezon uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini de faydalı bulduğunu söyleyen Bakkal, "VAR, çok güzel bir şey. Ama nasıl hakem yetiştireceğiz onu da düşünüyorum. Çünkü hakeme fazla bir iş kalmıyor. Faulleri iyi çalarlarsa iş bitiyor zaten. Her şeyi söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakkal, VAR'ın hatayı en aza indirdiğine dikkati çekerek, "En azından şu engellendi, bazı pozisyonlarda çok haksızlığa uğradığımız oluyordu. Bu her takım için geçerli. Bunu ortadan kaldırdı. Bizim için bir ilerlemedir. En azından dedikoduyu, adamcılığı kestik. Şimdi 'VAR'a gidiyoruz' diyor, kimse bir şey demiyor." şeklinde konuştu.



