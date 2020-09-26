Mesul olan kim varsa cezasını çekecek

Hasan Eğrigöz Ankara

Diyarbakır’da kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 37 vatandaşın hayatını kaybettiği terör örgütü PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği saldırılarda devlet yaraları sararken, dünkü dev operasyonla vahşet yeniden akıllara geldi.

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Başkanı Abdulvasi Yaz, 6-8 Ekim 2014 olaylarına sebep olan kimler varsa onların da cezalarını çekmeleri gerektiğini ifade ederek, “Milleti tahrik eden, milleti sokaklara davet eden insanların sebep oldukları ne mahiyet varsa o sebebiyet kesinlikle cezasız kalmamalıdır. O çağrıların cezasını çekmelerinden yanayız. Bu memlekette terörü kim besliyorsa, kim destek veriyorsa, tahrik eden, teşvik eden, sebep olan kim varsa o da cezasını çekmelidir. Ceza sadece tetiği çekenlere değil, bunları planlayan, programlayan kim varsa bu konudan mesuldür. Ve mesul olan kim varsa cezasını çekmelidir” şeklinde konuştu.

“Huzur iklimi bu tür operasyonlar sayesinde gerçekleşti”

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er de, “Kobani olayları operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz. Bölgemiz gerçekten de devletimizin suçluların üzerine gitmesiyle huzur iklimi hakim oldu. Bu huzur iklimi, bu tür operasyonlar sayesinde gerçekleşti. Hâlâ yardım yataklık yapan binlerce insan var. Bunlara da operasyon şart. Şu anda bölgede huzur iklimi hakim olmasaydı, en büyük sıkıntıyı bizler onlardan çekerdik. Biz devletimizin yapmış olduğu bu operasyonları doğru buluyoruz. Çünkü gerçekten de bu olayların üzerine gidilmemesi halinde çözüm odakları bir sonuca varmamız mümkün değil. Devletin disiplini terörün üzerine işliyor” ifadelerini kullandı.

CHP bu operasyona da karşı çıktı!

Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyona CHP’den tepki gecikmedi. Terörist cenazesine katılarak, gözyaşı döken CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu, gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve birçok siyasetçi sabah saatlerinde gözaltına alındılar. Nedeni 6-8 Ekim 2014 Kobani olaylarıymış. Aradan tam 6 yıl geçmiş, soruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar. Bu sabah yapılan gözaltılar Saray’a düğün hediyesidir!” ifadelerini kullanarak, terörle mücadele kapsamında yürütülen bu operasyona da karşı çıkarken, CHP’nin Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz ise “Yargıyı intikam aracı olarak kullanmanın dayanılmaz utancı” şeklinde konuştu.