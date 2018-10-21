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Messi taraftarı üzdü! El Clasico'da olmayabilir

La Liga'nın 9. haftasında Sevilla'yı 4-2 mağlup eden Barcelona'da Messi şoku yaşanıyor. Maçın 27. dakikasında sakatlanan Messi sahayı terk etmek zorunda kaldı.

21 Ekim 2018 Pazar 00:04
Messi taraftarı üzdü! El Clasico'da olmayabilir

Barcelona haftanın en öenmli maçında Sevilla'yı 4-2 mağlup ederek tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

Barcelona'nın çok iy bir performans gösterdiği maçta ev sahibi adına en üzücü olay ise Messi'nin sakatlanması oldu.

Maça çok iyi başlayan Messi bir asist bir de gol attıktan sonra kolundan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Barcelona'nın diğer gollerini de Coutinho, Suarez ve Rakitic kaydetti. Sevilla'nın golleri de Pablo Sarabia ve Luis Muriel'den geldi

Bu sonucun ardından puanını 19 yapan Barcelona liderlik koltuğunu geri aldı.

Sevilla maçının 27. dakikasında sakatlanan Messi oyuna devam edemedi. Kolundan sakatlanan yıldız futbolcunun gelecek hafta oynanacak El Clasico'da oynaması zor gözüküyor.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 00:04
  1. Barcelona
  2. Lionel Messi

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