Gündem Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz! Türkiye raporuna sert tepki
Gündem

Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz! Türkiye raporuna sert tepki

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz! Türkiye raporuna sert tepki

AK Parti sert tepki verdi. Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Avrupa Komisyonu 2025 Türkiye Raporu'nda yer alan mesnetsiz iddiaları reddettiklerini söyledi.

AK Partili Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Komisyonu 2025 Türkiye Raporu"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Avrupa Komisyonu'nun bugün yayımladığı Türkiye Raporu'nda yer alan yargı, temel haklar ve iç siyasi gelişmelere dair taraflı, ön yargılı ve mesnetsiz iddiaları reddediyoruz." ifadesini kullanan Sırakaya, bu yaklaşımın, Türkiye-AB ilişkilerinde karşılıklı güven ve olumlu gündem inşası yönündeki çabalarla bağdaşmadığını belirtti.

 

Sırakaya, şunları kaydetti:

"Türkiye ve AK Parti, bütün siyasi engellemelere rağmen AB üyeliğini stratejik bir hedef olarak görmeye devam etmektedir. Raporda ülkemizin işleyen piyasa ekonomisi, sağlam makroekonomik politikaları ve Doğu Akdeniz'deki yapıcı tutumu yönündeki tespitler, Türkiye'nin sorumlu ve kararlı duruşunun teyididir. Bu olumlu gelişmeler ışığında, 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının ivedilikle kaldırılması yönündeki meşru beklentimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye ve AK Parti, adil, dengeli ve karşılıklı saygıya dayalı bir işbirliği vizyonuyla Avrupa'nın geleceğinde yer alma iradesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

