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Otomotiv Mesleki eğitime Toyota’dan katkı
Otomotiv

Mesleki eğitime Toyota’dan katkı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, mesleki eğitimin niteliğini arttırmak için yürüttüğü faaliyetlere hız verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 11:35:00 -
Mesleki eğitime Toyota’dan katkı

Şirket, uygulama derslerinde kullanılması için 22 eğitim kurumuna toplam 105 adet hurda motor ve 150 adet şanzıman yardımında bulundu. İstanbul, Elazığ, Karabük, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Kocaeli, Bursa, Antalya, Kütahya, İskenderun, Aydın, Düzce, Ankara, Samsun, Şanlıurfa, Siirt’te yer alan 16 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 4 Meslek Yüksek Okulu, 1 Mühendislik Fakültesi ve 2 Mesleki Eğitim Merkezi’ne destek sağladı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, bugüne kadar nitelikli eğitime katkı sunmak için bin 274 adet motor ve 898 adet şansıman yardımında; çeşitli okullar ile kurumlara toplamda 2 bin 172 adet bağışta bulunmuş oldu.

Genel Müdür ve CEO Erdoğan Şahin, eğitime verilen her desteğin birçok yönden fayda olarak geri döneceğini vurguladı. Şahin, “Eğitime desteği kurumsal bir değer olarak görüyor, sektöre nitelikli işgücü yetiştiren okullara ve kurumlara destekte bulunmaya önem veriyoruz. Öğrencilerin eğitimleri süresi boyunca elde edindikleri birikimleri pratikte de uygulayabilmeleri adına tüm desteklerimizi sürdürüyoruz’’ ifadelerini kullandı. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, mesleki eğitimde kaliteyi arttırmak üzere okullar ile kurumlara ekipman desteği sağlamayı sürdürecek.

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