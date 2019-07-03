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Mesleki eğitimde dev adım

Meslek liselerinin yönetiminde iş dünyası temsilcilerinin de yer almasını öngören “Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü” hayata geçiyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:21
Mesleki eğitimde dev adım

Meslek liselerinin yönetiminde iş dünyası temsilcilerinin de yer almasını öngören “Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü” hayata geçiyor. Bu kapsamda Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Protokol Yürütme Kurulu” ilk toplantısını Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin’in başkanlığında Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Recep Yıldız, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Kenen Çelik’in katılımlarıyla gerçekleştirdi.


Türkiye’de özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi maksadıyla 26 Şubat 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu liderliğinde TOBB, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü”nün imzalandığını belirten ATSO Başkanı Davut Çetin şunları kaydetti:


“Türkiye’de ara eleman ihtiyacı ve Teknik Meslek Liseleri’nin niteliğinin iyileştirilmesi talebi yıllardır konuşulur. Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan protokol ile iş dünyasının da mesleki eğitimde sorumluluk aldığı, yönetimde söz sahibi olduğu ve elini taşın altına koyduğu bir model uygulamaya konuyor. Bu model ile sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, ülkemizin üretim gücüne katkı verecek, meslek lisesinden mezun olmanın prestijini artıracak bir yapıyı hayata geçirmek için kamu-özel sektör işbirliği ile çalışacağız.Söz konusu protokol gereğince, 81 ilde Milli Eğitim Bakanlığı il teşkilatı ve oda-borsa temsilcilerinin katılımıyla Protokol Yürütme Kurullarının (PYK)oluşturulması çalışmalarına başlanmış durumda. Özel sektörün rol üstlendiği ortak yönetim modeliyle meslek liseliyi üretimin merkezine koyacak bu projede PYK’ler yerelde projenin yönetimini üstlenecek.Protokol Yürütme Kurulu (PYK), yerelde sanayinin ve insan kaynağının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, okul yönetimlerini ve müfredatı şekillendirecek çalışmalar yapacak.Meslek liseli öğrenciler; bilimi, tekniği ve pratiği öğrenerek, mezun olduğunda hızla iş hayatına entegre olacak."



İş dünyası temsilcileri okul yönetiminde


Her ilde protokol kapsamına alınan okullar o ildeki iş dünyası ve eğitim camiası temsilcilerinin oluşturacağı Protokol Yürütme Kurulları tarafından yönetileceğini hatırlatan çetin, bu okullardaki mesleki eğitimin dinamik ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlayacaklarını söyledi.


Antalya’da da Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi protokol kapsamına alındığını, amaçlarının öğrencilerin bu okullarda piyasanın gereklerine göre yetiştirilmesi, istihdama katılmaları veya girişimci ruhu taşımaları olduğunu ifade eden çetin şöyle devam etti: " Protokolle, MEB, TOBB ve TOBB ETÜ işbirliğinde, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için okullarda eğitimi verilen meslek alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi ve beceri ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılması” hedefleniyor.”



Meslek Liselilere burs, staj ve iş imkânı


Bu çalışmayla meslek liselilerin TOBB koordinasyonunda, genişletilmiş staj ve uygulamalı eğitim imkanlarıyla, ortak eğitim modelinin avantajlarından faydalanacaklarını vurgulayan Davut Çetin, “TOBB ve bağlı oda ve borsalar tarafından okullarda AR-GE ve Tasarım-Beceri Atölyelerinin kurulması, başarılı öğrencilere burs verilmesi, öğrencilere, TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye işyerlerinde staj ve iş imkanı sağlanacak” diye konuştu.


Davut Çetin, ayrıca okuldaki eğitim kalitesinin yükselmesine fayda sağlamak amacıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlilerinin de protokol kapsamında okullarda ders vereceğini bildirdi.


İl Milli Eğitim Şube Müdür Recep Yıldız, ilk toplantıda protokol kapsamına alınan Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında genel bilgiler verdi. Okulda;bilişim teknolojileri, endüstriyel otomasyon, elektrik- elektronik teknolojileri, motorlu araçlar teknolojileri, inşaat teknolojileri ve makine teknolojileri olmak üzere 6 bölümün bulunduğunu belirten Yıldız, çalışmanın hem eğitim, hem öğrenciler hem de iş dünyası için fayda sağlamasını umut ettiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:21
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