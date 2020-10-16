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Aktüel Mesleki eğitimde bin okula destek
Aktüel

Mesleki eğitimde bin okula destek

Mesleki eğitimin kalitesini artırmak için 81 ilde 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesini kapsayan önemli bir proje başlatıldı. Yeni proje ile 1000 liseye, temel becerilerden okulların bakım onarımına, kütüphane, atölye ve spora kadar çok sayıda alanda destek sağlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:08:00 -
Mesleki eğitimde bin okula destek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki eğitimde yaptığı projelere bir yenisini daha ekledi. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden belirli kriterlere göre seçilen 1000 okula kapsamlı destek paketi hazırlandı.

1000 okulda 618 bin öğrenci eğitim alıyor

Proje kapsamındaki okulların tamamına kütüphane kurulacak ve spor alanları oluşturulacak. Bu okullarda okuyan öğrencilere, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında temel becerilerde destek eğitim hizmeti sunulacak. Bu kapsamda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmet Genel Müdürlüğü bu okullara destek paketleri hazırlayacak. Proje kapsamında tüm öğrencilere ilk yardım eğitimi verilecek ve isteyenlere yüzme öğretilecek. 618 bin öğrencinin eğitim aldığı 81 ilde belirlenen 1000 okulun tamamı Anadolu güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile eşleştirilerek ortak kültür, sanat ve spor etkinlikleri yapılacak.

Öğrenciler başarılı insanlarla buluşacak

Ayrıca proje kapsamında öğrenciler için müze ve ören yerleri ziyaretleri düzenlenecek. Bu okullarda düzenli olarak kariyer günleri etkinlikleriyle eğitim, sanayi ve endüstri, bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda önde gelen başarılı insanlarla öğrencilerin buluşması sağlanacak.

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