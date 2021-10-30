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Aktüel Meslek liseliler üreterek geleceğe hazırlanıyor
Aktüel

Meslek liseliler üreterek geleceğe hazırlanıyor

Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okuldaki atölyelerde maske, siperlik, sıra ve öğretmen kürsüsü gibi malzemeler üretiyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 18:56:00 -
Meslek liseliler üreterek geleceğe hazırlanıyor

Okul idaresi, Kovid-19 salgını sürecinde öğrencilerin üretime daha fazla katılabilmesi amacıyla döner sermaye işletmesi kurdu. Öğretmen ve öğrencilerin işletmenin atölyelerinde hazırladığı ürünler, okullarda ve kamu kurumlarında kullanılıyor.

Okul müdürü Mesut Kaya, 398 öğrenciyle eğitim öğretime devam ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin atölyelerde başarılı çalışmalar yaptıklarını belirten Kaya, “Bilişim alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından 3D yazıcıyla siperlik maske üretimi yapıyoruz. İki ilçenin siperlik maske ihtiyacını karşılıyoruz. Metal teknolojileri alanı ise geçen yıldan itibaren kameriye, piknik masaları ve oturak üreterek çevredeki kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılıyor” dedi.

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