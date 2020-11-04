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Aktüel Meslek liselerinin yenilenmesini hedefleyen SEUP'un tanıtım toplantısı yapıldı
Aktüel

Meslek liselerinin yenilenmesini hedefleyen SEUP'un tanıtım toplantısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:18:56 -
Meslek liselerinin yenilenmesini hedefleyen SEUP'un tanıtım toplantısı yapıldı

ADANA (AA) - Adana'da, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce meslek liselerini yenilemek, öğrencilere doğrudan destek sağlamak ve sosyal uyum etkinlikleri düzenlemek amacıyla yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) tanıtıldı.

Vali Süleyman Elban, kentteki bir otelde düzenlenen projenin tanıtım toplantısında, SEUP'un, istihdam ortamının sağlanması açısından çok anlamlı olduğunu söyledi.

Türklerin ve Suriyelilerin, sosyal ve ekonomik uyumunu, istihdam edilebilirliğini ve yeterliliklerini iyileştirerek onları mesleki eğitime teşvik etmesi açısından projenin çok anlamlı olduğunu aktaran Elban, "Daha fazla okulu ve genci bu işe dahil ederek SEUP'un kentte maksimum seviyede uygulanması için gayret edeceğiz. Suriyelilerin ülkemiz içerisindeki yaşama uyumları büyük önem arz ediyor. Bu proje, Türk ve Suriyeli gençlerin, istihdama daha rahat katılmalarını hedefliyor." diye konuştu.

- Adana'da 6 okulda uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin de Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında, pilot iller İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mersin, Adana ve Hatay'da 55 mesleki ve teknik lisede yaklaşık 1150 atölyenin yenileneceğini kaydetti.

Projenin bilişim, elektrik elektronik, güzellik ve saç bakım hizmetleri, makine teknolojisi çocuk gelişimi ve eğitimi gibi 22 meslek alanını kapsadığını dile getiren Çetin, SEUP kapsamında 444 atölyenin tadilat ve donanımlarının tamamlandığını belirtti.

Çetin, proje kapsamında Adana'da daha çok dezavantajlı bölgelerde olan ve Suriyelilerin bulunduğu 6 okulun belirlendiğini anlatarak, "Altı okulumuzda şu anda sadece 3 alanda yaklaşık 21 milyonluk donanım ve altyapı desteği sağlandı. Projeyle yüzde 60'ı Suriyeli, yüzde 40'ı da Türk ve öğrencileri destekliyoruz. Projemiz 8 ilde 55 okulda yürütülmekte ve bütçesi 50 milyon avro." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından proje tanıtıldı.

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