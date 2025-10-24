Mescid'i Aksa yıkılmak üzere!

Filistin merkezli WAFA haber ajansının Perşembe günü bildirdiğine göre, Kudüs Valiliği, İsrail makamları tarafından Mescid-i Aksa çevresinde ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde devam eden kazıların caminin bazı bölümlerinin çökmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Haber ajansına verdiği röportajda Kudüs Valiliği Danışmanı Maruf el Rifai, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın altındaki eski ve yeni kazı çalışmalarının devam etmesine, özellikle de birkaç işgal bölgesini birbirine bağlayan tünellerin kazılmasına karşı uyarıda bulundu.

El Rifai, “Kazılar, tarihi evler ve eski okullar gibi bazı Filistin simgelerinin yıkılmasına neden olabilir ve Mescid-i Aksa'nın altındaki toprağı etkileyerek temellerinin istikrarını tehdit edebilir” dedi ve ekledi:

“Kazılar bilimsel bir metodolojiden yoksundur ve statükonun ihlali anlamına gelmektedir, bu da kazıların tamamen siyasi amaçlı olduğunu doğrulamaktadır.”

Devam eden ihlaller

Perşembe günü erken saatlerde, Yahudi yerleşimci grupları yoğun ordu koruması altında Mescid-i Aksa yerleşkesine baskın düzenledi.

Görgü tanıkları onlarca kişinin gruplar halinde cami yerleşkesine girdiğini ve provokatif turlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaynak: Mepa News